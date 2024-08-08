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Иван Охлобыстин вспомнил, как на него напали украинские бабушки с тризубами

Актер Охлобыстин рассказал, что чудом остался жив после дискотеки на Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Известный актер, режиссер и общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, как на него в 1989 году напали украинские бабушки. Историей он поделился в своем Telegram-канале.

«В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. А в 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабулечки стояли с тризубами в руках», — рассказал он.

По словам Охлобыстина, он с другом после дискотеки чудом остался жив.

Он также написал, что «скакать на Украине начали гораздо раньше 2014 года».

«Все эти «Москаляку на гиляку» в 90-х годах оформились. Но мы же с шуткой, несерьезно к этому относились», — размышляет актер.

Накануне Охлобыстин прокомментировал санкции Европейского союза (ЕС), введенные в отношении него и других российских артистов.

«Придет время, когда вводить санкции сможем мы. Но вряд ли мы этим воспользуемся. Дураки, предатели и трусы не представляют опасности», — сказал актер.

Ранее дочь актера Евгения Цыганова Полина ответила на обвинения в общении с отцом ради выгоды.

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