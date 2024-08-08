Катя Лель призвала к взаимопониманию в конфликте Глюкозы и Фадеева

Певица Катя Лель заявила в беседе с Voice, что не будет вставать ни на чью сторону в конфликте продюсера Максима Фадеева и певицы Глюкозы (Натальи Ионовой).

Лель уточнила, что остается нейтральной, так как есть много разных мнений по конфликту с обеих сторон. Она понадеялась, что артистка и продюсер смогут наладить отношения.

«Хочу, чтобы каждый был человечен в своей ситуации, хочу, чтобы все-таки творчество не запрещалось. И люди нашли взаимопонимание во всем. Это очень важно», — заявила исполнительница.

В конце декабря Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы».

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Ранее Кушанашвили обвинил Глюкозу в лицемерии после скандала в Красноярске.