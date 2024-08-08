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Успенская о суде с Киркоровым: «Будем мочить в сортире?»

Певица Любовь Успенская процитировала Путина, рассказав о суде с Киркоровым

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о начале рассмотрения своего иска к коллеге Филиппу Киркорову.

«Филипп, которого до слез обидели слова о «женоненавистнике», не постеснялся назвать меня публично «попрошайкой». Это что, политика двойных стандартов?» — возмутилась артистка.

Успенская призналась, что в жизни бы не затеяла подобное разбирательство, однако ей нужно защитить свою честь. По словам певицы, раз на нее «напали», то она будет обороняться.

«Как там говорил наш президент: «Будем мочить в сортире?» — заявила исполнительница.

Успенская поблагодарила своего адвоката Елену Сенину за поддержку.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее Успенская рассказала, пойдет ли на примирение с Киркоровым на фоне судов.

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