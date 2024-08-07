Россияне назвали главного тюбика и скуфа в литературе

Россияне назвали Вернона Дурсля из цикла книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг главным скуфом в литературе. Об этом «Газете.Ru» представители сервисов Литрес и LiveLib.

Литрес и LiveLib провели опрос среди пользователей и узнали, какие литературные персонажи больше других подходят на типичных представителей типажа мужчин из мемов — альтов, масиков, штрихов и скуфов.

Главным скуфом стал дядя Гарри Поттера Вернон Дурсль. Его выбрали 20% опрошенных. Этот типаж характеризуется консервативностью, неопрятностью и нетактичностью. Помимо Дурсля, в тройку скуфов попали Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова и Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории» Чарльза Диккенса.

Среди альтов главным выделили Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». За него проголосовало 23% опрошенных. Альты — это последователи определенной субкультуры или придерживаются не принятых в обществе взглядов на жизнь. Обычно они считают себя «не такими, как все». К данному типажу также причислили Александра Чацкого из «Горе от ума» Александра Грибоедова, Шерлока Холмса из цикла рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойля и Мастера из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Главным масиком стал Владимир Ленский из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Этот типаж характеризуется стабильностью, заботой и уважением к женщинам. На втором месте оказался мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а на третьем – Джей Гэтсби из произведения Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Евгений Онегин получил звание главного тюбика в истории литературы. Его выбрали 32% опрошенных. Такие мужчины являются самыми проблемными в романтическом плане. Они склонны к манипуляциям. При этом сами тюбики неуверенные и эмоционально недоступные. К ним пользователи также причислили Дориана Грея из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда и Анатоля Курагина из «Войны и мира» Льва Толстого.

Драко Малфоя из цикла книг про Гарри Поттера пользователи назвали главным штрихом. За него проголосовало 22%. На втором месте Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте, а на третьем — Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Чака Паланика.

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