Гоген Солнцев усомнился, что Бородина станет хорошим психологом

Шоумен Гоген Солнцев усомнился в беседе с teleprogramma.pro, что из телеведущей Ксении Бородиной выйдет хороший психолог.

Солнцев заявил, что Бородина — конфликтный и не стрессоустойчивый человек.

«Как такая личность может помочь с душевными проблемами другим?» — отметил шоумен.

Солнцев уточнил, что давно не общался с Бородиной. Поэтому он не исключает, что телеведущая могла измениться. Шоумен считает, что знаменитость зря афиширует об окончании МГУ. По мнению Солнцева, это может с ней «сыграть злую шутку».

«Сейчас Рособрнадзор начнет проверку МГУ, и она может подставить лучший вуз страны, если выяснится, что на занятия не ходила или ходила мало и не набрала академ-часов. Спецкомиссия запросит на перечитку ее дипломную работу, и может выясниться более недопустимый процент плагиата, отдельно будут смотреть все работы и оценки за экзамены», — заявил Солнцев.

7 августа Бородина сообщила, что окончила МГУ с красным дипломом. Телеведущая хочет стать гештальт-терапевтом.

Ранее Ксения Бородина показала подарок от нового возлюбленного.