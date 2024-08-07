«Мозговой штурм»: звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов раскрыл секрет счастливого брака с баскетболисткой Катериной Кейру. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По словам Гаврилова, секрет гармоничного союза в постоянных обсуждениях и поддержке в каждом проекте.

«Я ее вдохновляю, поддерживаю, предлагаю какие-то варианты. Но я не давлю, я могу подсказать, поделиться своими мыслями, некую стратегию определить, но дальше она все решает сама», — сказал он.

Дома, продолжил актер, пара все время говорит о работе и делах и испытывает колоссальное удовольствие от возможности жить вместе, создавать семью, воспитывать детей.

«Дома всегда идет мозговой штурм», — признался он.

Накануне Кейру раскрыла беременность от Гаврилова. Она уже воспитывает сына от брака с футболистом Иваном Новосельцевым. Для Гаврилова будущий ребенок станет третьим — у него есть сыновья от первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти.

Ранее Костенко и Тарасов решили взять в семью приемного ребенка.