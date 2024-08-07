Губерниев будет вести «Вызов» в Вологде с китайской звездой Фэйей Цзоу

В Вологде 18 июля стартовали съемки третьего сезона спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» с командой китайских и русских звезд и талантов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Популярные блогеры, актеры, телеведущие и талантливые ребята из мира науки, медицины и спорта на шоу «Вызов. Китайский сезон» разобьются на пары, чтобы вместе проходить сложные испытания и ежедневно бросать вызов себе и друг другу. К тандему ведущих Дмитрия Губерниева и Натальи Поповой присоединилась китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу.

За российскую команду в новом сезоне сыграют 10 человек — 5 «звезд» и 5 «умников». Среди звезд зрители увидят танцора Антона Пануфника, блогера Женю Ершова, актрису и комика Марию Кравченко, актера Павла Комарова и телеведущую Анжелику Стубайло. За российскую науку будут отвечать молодой кардиохирург Дмитрий Огнерубов, специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, пилот малой авиации и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, программист Анастасия Суворова, а также телеоператор ВГТРК Россия 1 «Вести Луганск» Денис Шум.

В китайскую команду вошли художница, спидкубер — чемпион по сборке кубика Рубика, исследователь ИИ, специалист по стоянию на бамбуке, фитнес-блогер, специалист по гражданскому строительству и гидросооружениям, актеры, популярные певцы и телеведущие.

«Разница менталитетов — это сложно, многие из китайских участников никогда не были за границей, им непривычна наша культура, даже наша еда. Для нас это большой вызов. Многие регионы хотели, чтобы мы приехали к ним. Но Великий чайный путь проходил из Китая через Вологду, и поэтому мы сразу знали, что проект надо снимать именно здесь, в городе с большой культурной ценностью», — говорит продюсер шоу «Вызов» Константин Обухов.

Накануне в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове закончились съемки многосерийного исторического сериала Александра Котта «Павел. Первый и последний» об императоре Павле I.

Ранее стало известно, что футболист Дзюба снялся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх».