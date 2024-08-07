«Положить конец безумству»: Пригожин — об идее запретить артистам выступать пьяными

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил «Газете.Ru», что лишал бы профессии артистов, выступающих в нетрезвом виде. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы тестировать певцов на алкоголь и наркотики перед концертами.

«Я бы их наказывал, я бы лишал их профессии. Я с Хамзаевым на этот счет абсолютно согласен. Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, СВО в стране. Остановитесь, хочется сказать, остановитесь. Я считаю, что сцена для нормальных людей, для профессионалов. Вспомните Софию Ротару, возьмите Аллу Пугачеву — 39°C температура, люди выходили на сцене, пели. И что, алкоголем запивали? Совесть надо иметь. Я полностью поддерживаю, что нам нужно все-таки воспитывать трезвое общество, а не пропагандировать наркоту, алкоголь и прочее. Публичные люди должны быть носителем культуры», — сказал он.

По словам Пригожина, артисты должны уважать своих зрителей на концертах.

«Любое выступление артиста — это встреча со зрителями. Как минимум важно, чтобы артист проявлял уважение к зрителю. Если артист не в состоянии провести концерт и находится под какими-то допингами, он не может совершать какие-то действия. Как и спортсмены под допингом, которые конкурентно не соответствуют другим, из-за этого и существуют специальные комиссии в спорте. Я не уверен, что такой закон пройдет, но порядок должен быть. Вы приходите [на концерт], выходит Глюкоза невменько, чешет у себя между ног. Этот беспредел кто-то должен остановить. Им разрешили в свое время показать тело, они теперь вообще наружу все кишки показывают, дурость свою показывают. Свобода — это не вседозволенность, свобода — это не хамство и не повод позволять себе все что угодно», — пояснил он.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

Ранее суд запретил певцу Сергею Шнурову употреблять алкоголь и курить перед концертом.