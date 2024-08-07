Звезда «Слова пацана» снимется в сериале о беременной школьнице

Начались съемки сериала «16 лет и 9 месяцев» о старшекласснице Тоне, чья случайная беременность полностью меняет мир вокруг нее. Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал ТВ-3.

В фильме сыграют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот. Режиссером и автором идеи стала Анна Курбатова («Открытый брак»).

По сюжету шестнадцатилетняя отличница Тоня отправляется на свидание с главным красавцем школы и через пару недель узнает, что беременна. Девушка никому не может признаться в случившемся и оказывается совсем одна перед трудным выбором.

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«Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений — главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного. И он в свою очередь метафорически является ребенком внутри каждого из нас. Ребенком, с которым мы должны договориться, которого мы должны полюбить, принять и таким образом решить собственные проблемы, — говорит режиссер.

Звезда «Горько!» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Юлия Александрова сыграет мать главной героини.

«История предлагает зрителям взглянуть на проблему подростковой беременности с разных сторон, показать не только трудности, с которыми сталкиваются молодые девушки, но и поддерживающую, любящую семью, которая рядом в такие моменты. Для меня эта история в первую очередь о семье и безусловной любви. Я надеюсь, что этот проект поможет многим семьям найти общий язык и преодолеть трудные моменты вместе», — говорит актриса.

Премьера сериала состоится в 2025 году в эфире ТВ-3.

Накануне закончились съемки многосерийного исторического сериала Александра Котта «Павел. Первый и последний» об императоре Павле I.

Ранее стало известно, что отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России.