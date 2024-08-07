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Звезде «Звездных войн» диагностировали аутоиммунное заболевание

Актриса Дейзи Ридли из «Звездных войн» сообщила, что страдает от болезни Грейвса

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Global Look Press

Актриса Дейзи Ридли, известная по роли Рей в трилогии «Звездных войн», рассказала о своем диагнозе в интервью изданию Women's Health.

Она призналась, что ей диагностировали болезнь Грейвса в 2023 году. Это расстройство иммунной системы, которое приводит к перепроизводству гормонов в щитовидной железе.

Знаменитость обнаружила первые симптомы заболевания после съемок триллера «Сорока». У нее появилось учащенное сердцебиение, началось истощение и дрожание рук. Звезда также страдала от быстрой потери веса.

Изначально актриса винила в своем плохом самочувствии стресс из-за работы. Однако в итоге врачи объяснили ей, что причиной этого стало заболевание. Медики пояснили также, что болезнь Грейвса ощущается как «усталость, но странная». Ридли призналась, что было чрезмерно раздражительной на ранней стадии болезни. Она думала, что ее раздражает весь мир.

Сейчас Дейзи Ридли отказалась от глютена из-за болезни. Она также на протяжении нескольких лет практикует веганство. Знаменитость добавила в свою оздоровительную программу иглоукалывание, инфракрасные сауны и криотерапию.

Ранее Дэвид Линч рассказал о тяжелом заболевании легких.

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