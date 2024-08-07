«За ним надо следить»: Урганта наделили особой ролью «индикатора» для релокантов

Шоумен Иван Ургант является воплощенной ролевой моделью либеральной общественности и своего рода «индикатором», по которому релоканты отслеживают ситуацию в шоу-бизнесе. Об этом заявил обозреватель Tsargrad.tv Александр Бабицкий, призвав пристально следить за судьбой звезды.

По мнению Бабицкого, релоканты ориентируются на Урганта, отмечая, получится ли у него вернуться в шоу-бизнес.

«Потому что если получится, это будет означать, что там, «наверху», принято решение простить либеральных беглецов - и, значит, можно потихоньку возвращаться и всем остальным», — объяснил он свое мнение.

Отсутствие шоумена на экранах телевизоров и крупных мероприятиях дают либералам соответствующий знак, утверждает эксперт. Возвращение шоумена он назвал поражением России на культурном и идеологическом фронте.

В Госдуме до этого призвали Урганта публично выступить в поддержку участников военной спецоперации. Такой шаг назвали его «шансом», призвав телеведущего пересмотреть свою позицию.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.