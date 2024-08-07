Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«За ним надо следить»: Урганта наделили особой ролью «индикатора» для релокантов

Обозреватель «Царьграда» Бабицкий: Ургант – индикатор и ролевая модель либералов

close
100%
РИА Новости

Шоумен Иван Ургант является воплощенной ролевой моделью либеральной общественности и своего рода «индикатором», по которому релоканты отслеживают ситуацию в шоу-бизнесе. Об этом заявил обозреватель Tsargrad.tv Александр Бабицкий, призвав пристально следить за судьбой звезды.

По мнению Бабицкого, релоканты ориентируются на Урганта, отмечая, получится ли у него вернуться в шоу-бизнес.

«Потому что если получится, это будет означать, что там, «наверху», принято решение простить либеральных беглецов - и, значит, можно потихоньку возвращаться и всем остальным», — объяснил он свое мнение.

Отсутствие шоумена на экранах телевизоров и крупных мероприятиях дают либералам соответствующий знак, утверждает эксперт. Возвращение шоумена он назвал поражением России на культурном и идеологическом фронте.

В Госдуме до этого призвали Урганта публично выступить в поддержку участников военной спецоперации. Такой шаг назвали его «шансом», призвав телеведущего пересмотреть свою позицию.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами