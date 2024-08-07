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Стало известно, почему Сергей Бурунов скрывает свою возлюбленную

КП: актер Бурунов не афиширует свои отношения с бизнесвумен Леви из-за суеверий

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СТВ

Актер Сергей Бурунов не афиширует свои отношения с бизнесвумен Екатериной Леви, поскольку верит в суеверия. Об этом сообщил изданию kp.ru шоумен Денис Сорокин.

Предположения о том, что Бурунов встречается с Леви, появились в мае нынешнего года. Тогда артист вышел в свет вместе с Леви на звездной дорожке МХТ. Позднее актер появился с ней же на международном фестивале в Баку «Дрим фест». Он запретил репортерам фотографировать их вместе, а также не стал комментировал слухи о романе.

В беседе с kp.ru Денис Сорокин предположил, что Бурунов скрывает свою возлюбленную, так как верит в сглазы, как и многие артисты.

«Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей. <...> Поженятся — тогда и расскажет поклонникам о своей второй половине. Всему свое время», — отметил Сорокин.

Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.

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