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Сергей Лазарев о диско-бабушке: «Повышенное внимание может ей навредить»

Певец Сергей Лазарев заявил, что переживает из-за внимания к диско-бабушке

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Телеграм-канал «Сергей Лазарев»

Певец Сергей Лазарев рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о судьбе «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте.

«Да, Лидия Витальевна живет в отдельной квартире, мы платим и за аренду, и за все коммунальные услуги. И будем оплачивать дальше. Я переживаю только, что повышенное внимание может ей навредить», — заявил исполнитель.

Пенсионерка Уляшова попала на видео с концерта Лазарева в Сыктывкаре. Ролик с ее зажигательным танцем собрал миллионы просмотров в соцсетях и стал мемом, поэтому артист решил разыскать женщину.

Обнаружилось, что «диско-бабушка» снимает небольшую комнату в общежитии. Певец решил помочь ей с жильем, а также проследил, чтобы Уляшовой оформили постоянную регистрацию в Сыктывкаре и выделили ей социального работника.

В мае помощница пенсионерки Анита Бауэр на шоу «Звезды сошлись» заявила, что Лазарев купил для Уляшовой квартиру, поскольку все арендодатели отказывались от квартирантки, зная о ее популярности. При покупке, заявляла Бауэр, Лазарев учел все пожелания бабушки — и теперь у женщины «есть все, включая диван и телевизор».

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