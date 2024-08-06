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Дзюба стал «секретным оружием» в сериале «Бедный олигарх»

Футболист Дзюба снялся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх»

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ТНТ

Футболист Артем Дзюба сыграл в новом сезоне сериала «Бедный олигарх», посвященного приключениям русского бизнесмена Виктора Гниды. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Экс-капитан сборной России появится в проекте в роли самого себя — он станет «секретным» оружием противников Гниды и его друзей по время футбольного матча.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», — комментирует совместную работу продюсер проекта Сарик Андреасян.

35-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионатов России по футболу.

Герои третьего сезона сериала «Бедный олигарх» окажутся в российской глубинке после побега из английской тюрьмы. Местные жители не захотят иметь с Гнидой дела, однако он все равно развернет борьбу за влияние в деревне Нижние Васюки.

Премьера сериала состоится 12 августа.

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