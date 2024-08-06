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Звезда «Универа» станет отцом в третий раз

Жена актера Гаврилова Кейру рассекретила беременность

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novoseltseva_katerina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена актера Алексея Гаврилова Катерина Кейру рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ждет ребенка.

Кейру опубликовала кадры с округлившимся животом. Она назвала свою беременность «самым лучшим положением».

«Скоро нас станет больше. Хотим поделиться с вами этой радостной новостью. Много проектов мы будем реализовывать вместе с моим малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», — отметила жена актера.

Гаврилов и Кейру поженились в июне 2024 года. Катерина является членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовой призершей ЧМ России и главой фонда «Женщина вправе сказать».

Для Кейру будущий малыш станет вторым ребенком. У нее есть сын Теодор от прошлого брака. Гаврилов рассказывал, что воспитывает мальчика как собственного сына. Теодор называет актера «папой». Артист взял полную ответственность за ребенка супруги.

Гаврилов был женат трижды. Первой супругой звезды «Универа» стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Они поженились в 2015 году, через три года у них появился сын Соломон. Однако в 2020 году пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Второй брак актера был с коллегой Мари Кирти, в 2022 году у них родился сын Рами. В марте 2023-го они подали на развод. Со второй супругой Гаврилов также сохранил хорошие отношения.

Ранее Костенко и Тарасов решили взять в семью приемного ребенка.

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