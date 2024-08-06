Надежда Сысоева объяснила, почему не использует фотошоп

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в Telegram-канале, что не корректирует внешность на фото с помощью программ.

Сысоева уверила, что не использует фотошоп. Она ретуширует свои снимки лишь для того, чтобы создать эффект снимка, сделанного на пленку. Артистка объяснила, что ей лень заниматься чем-то другим.

«Я лично с собой не делаю ничего, кроме нее (Ретушь под снимок, сделанный на пленку (прим. «Газеты.Ru»). Мне тупо лень!» — заявила актриса.

В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном (настоящее имя — Александр Зарубин) расстались. Артистка рассказала, что их период разрыва пришелся на утрату ее матери. Комикесса призналась, что больно и тяжело переживала этот период.

По словам Сысоевой, она переживает травлю из-за возраста, отношений, внешнего вида и позиции, однако пытается «держать лицо» и не ввязываться в споры. 39-летняя артистка уточнила, что в этом помогают занятия спортом и молитвы.

Саша Стоун и Надежда Сысоева завели роман во время съемок в шоу «Выжить в Дубае». Они стали одними из самых скандальных участников.

Ранее Виктория Боня раскритиковала Сашу Стоуна.