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Барецкий нашел доказательство разлада в отношениях Галкина и Пугачевой

Шоумен Барецкий осудил Галкина за нежелание держать зонт над Пугачевой

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Алексей Куденко/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий утверждает, что нашел доказательство разлада в отношениях юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

Барецкий осудил Галкина за нежелание держать зонт над женой во время дождя в Юрмале.

«Виден разлад в их отношениях, уже давно при чем. Галкин показал свое лицо и истинное отношение к жене», — сказал Барецкий.

Мужчина, по мнению шоумена, должен быть готов ради партнерши снять с себя все и отдать ей, чтобы она не промокла — так воспитали его.

«Если ты мужик, ты сделаешь все, чтобы ни одной капли не упало на твою женщину», — заключил артист.

Пугачеву заметили в Юрмале на фестивале латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Она находилась в городе в компании сына Гарри и дочери Лизы, при этом известно, что супруг ее не сопровождал.

Накануне Пугачева ответила на слухи о визите в Россию.

Ранее мать Арми Хаммера рассказала о жизни актера после обвинений в каннибализме.

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