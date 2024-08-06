Экс-домработница Пугачевой о певице: «Она никого никогда не предавала и не предаст»

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова хочет, чтобы певица вернулась в Россию. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Дороднова заявила, что артистке было комфортно жить в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Пугачева, считает экс-помощница, уехала из России вынужденно. Дороднова посетовала, что артистку «оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям». Она призвала россиян пожалеть исполнительницу.

«Она никого никогда не предавала и не предаст!» — уверила Дороднова.

В начале августа стало известно о возможном приезде Пугачевой в Россию. Тогда сообщалось, что артистка вернется в Москву вместе с детьми от шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Лизой и Гарри.

Затем появились сообщения о концерте Примадонны в России, после чего в Госдуме призвали не допустить выступления исполнительницы на родине. Вскоре супруг певицы Максим Галкин назвал информацию о концерте «выдумкой». Сама Пугачева позже высмеяла сообщения о том, что она намерена выступить в России.

Ранее Пригожин отреагировал на новость о концерте Пугачевой в России.