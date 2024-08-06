Пригожин отреагировал на новость о концерте Пугачевой в России

Певица Алла Пугачева не может дать концерт в России, потому что она бы не стала рисковать и выступать здесь. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она. <...> Я не знаю, как воспримет ее страна с ее желанием (дать концерт в России — Прим. ред.), если такое желание правда существует», — сказал продюсер.

Пригожин предположил, что данная новость является слухом.

Telegram-канал Mash до этого писал, что Алла Пугачева планирует выступить с большим сольным концертом в России до конца года. У исполнительницы, утверждает издание, запланирован недельный визит на родину в конце августа. Как заявил каналу продюсер Сергей Дворцов, по приезде Пугачева вместе с командой собирается рассмотреть площадки для своего будущего концерта.

В Москве певица также планирует разобраться, почему ее семья не может оспорить статус иноагента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на протяжении двух лет. Она хочет повлиять на то, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

Ранее Пугачева ответила на слухи о концерте в России.