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Харатьян и Юта покинули шоу «Наши» из-за поездок в Донбасс

Телепрограмму «Наши» вместо актера Харатьяна будет вести военкор Долгачев

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Юта (настоящее имя Анна Осипова) покинули патриотическое шоу «Наши» после года работы ведущими. Об этом пишет aif.ru.

Артистов заменят военкор Николай Долгачев и ведущая Ольга Армякова. Причиной стали поездки в Донбасс и Новороссию — у Долгачева и Армяковой их много, и они не раз были на передовой в зоне спецоперации России на Украине.

«В центре их внимания — те, кто творит историю своими руками, кто меняет мир, кто принимает самые важные решения каждый день, — это наши люди. Гости в студии расскажут свои истории, которые дополнят острые репортажи на самые обсуждаемые темы и включения с передовой», — говорится в анонсе телеканала «Россия 1».

Первый выпуск с участием Долгачева и Армяковой вышел в эфир 5 августа.

Накануне Харатьян заявил, что мечтает о мире.

«Понятно, что есть творческие цели, актерские задачи, но глобально я все равно понимаю, что все мы хотим решения самого главного вопроса, который стоит перед нашим государством. Чтобы этот вызов, который мы сейчас принимаем, завершился миром для всех», — заявил звезда «Гардемаринов».

Ранее звезда «Кадетства» Александр Головин объяснил, почему отказался от гонок.

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