Водонаева вспомнила, как попала в тюрьму с 12-летней дочерью Анны Седоковой

Блогерша Алена Водонаева призналась, что однажды попала в тюрьму со своей подругой Наташей Гасанхановой и дочерью певицы Анны Седоковой Алиной, которой на тот момент было 12 лет. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

Знаменитости летели в Минск, чтобы принять участие в съемках клипа певца Алекса Малиновского. Деньги на создание ролика дал артист Николай Басков, отметив, что их нужно распределить перед прохождением таможни.

«И человек, который должен был по нам всем расфасовать определенную сумму, чтобы у каждого это было, он просто пошел через зеленую линию. И нас всех загребли», — вспомнила Водонаева.

По словам блогерши, они просидели в тюрьме 12 часов. Именно после этого случая, признавалась Водонаева, она сблизилась со звездой шоу «Наследники и самозванцы» Гасанхановой.

В той же беседе Водонаева пристыдила Джигана, который назвал Боню «старухой» в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Телеведущая напомнила, что рэпер — отец трех дочерей. Водонаева заявила, что Джигану стоит «фильтровать» то, что говорит. По ее мнению, мужчина не может высказываться подобным образом про свою ровесницу.

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