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Дэвид Линч продолжит снимать кино, несмотря на тяжелое заболевание

Страдающий от эмфиземы легких Дэвид Линч заявил, что никогда не уйдет на пенсию

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Efrem Lukatsky/AP

Режиссер Дэвид Линч рассказал о планах на карьеру в кино после обнародования информации о том, что он болен эмфиземой легких. Своим комментарием Линч поделился в соцсети X.

«Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я переполнен счастьем и никогда не уйду на пенсию», — заявил он.

Линч подтвердил, что тяжелое заболевание спровоцировано его многолетним курением. Кинематографист добавил, что бросил пагубную привычку более двух лет назад.

Эмфизема легких — это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия: альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

Недавно Линч рассказывал, что не может ходить на долгие расстояния из-за недостатка кислорода из-за эмфиземы легких. По словам постановщика, он вынужден жить дома. Из-за заболевания кинематографисту «плохо заболеть даже простудой».

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствует элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс».

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