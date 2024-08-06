Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Галкин о концерте Пугачевой в России: «Выдумки от начала до конца»

Телеведущий Галкин назвал выдумками информацию о концерте Пугачевой в России

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опроверг информацию о том, что Алла Пугачева собирается дать большой сольный концерт в России. Своим комментарием шоумен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — возмутился Галкин.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Пугачева планирует выступить с большим концертом в России до конца года. По информации канала, в Москве певица также якобы планировала разобраться, почему ее семья не может оспорить статус иноагента Галкина на протяжении двух лет. Сообщалось, что исполнительница хочет повлиять на то, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

В личном блоге Галкин уверил, что не знает Сергея Дворцова. Он также посетовал, что «отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России».

3 августа сообщалось, что Пугачева может снова посетить Россию. Об этом сообщило mk.ru со ссылкой на близкий к народной артистке СССР источник.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами