Галкин о концерте Пугачевой в России: «Выдумки от начала до конца»

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опроверг информацию о том, что Алла Пугачева собирается дать большой сольный концерт в России. Своим комментарием шоумен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — возмутился Галкин.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Пугачева планирует выступить с большим концертом в России до конца года. По информации канала, в Москве певица также якобы планировала разобраться, почему ее семья не может оспорить статус иноагента Галкина на протяжении двух лет. Сообщалось, что исполнительница хочет повлиять на то, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

В личном блоге Галкин уверил, что не знает Сергея Дворцова. Он также посетовал, что «отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России».

3 августа сообщалось, что Пугачева может снова посетить Россию. Об этом сообщило mk.ru со ссылкой на близкий к народной артистке СССР источник.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.