Уличный художник Бэнкси нарисовал новую работу на стене здания на юго-западе Лондона. Подлинность этой работы он подтвердил, опубликовав изображение на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бэнкси не сопроводил публикацию каким-либо комментарием. На граффити изображен горный козел, стоящий на обрушивающемся утесе. Рисунок нарисован на стене в Ричмонде неподалеку от Ботанических садов Кью.

По данным издания «Би-би-си», местным жителям работа художника понравилась.

В последний раз о новой работе Бэнкси в Лондоне сообщалось в марте нынешнего года. Тогда анонимный автор посвятил свою работу деревьям. Граффити расположилось на стене за большим деревом, которое подвергли обрезке для лучшего роста кроны. На нем изображена женщина в полный рост со шлангом. На стене художник также сделал разводы зеленой краской, имитирующие крону дерева.

10 марта стало известно, что судебный скандал может заставить художника Бэнкси раскрыть свое настоящее имя. Два коллекционера произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений. Речь идет о самой скандальной работе Бэнкси — гравюре Monkey Queen («Королева обезьян») с изображением украшенного драгоценностями примата, стилизованным под фото Елизаветы II.

Ранее экс-участник южнокорейской группы Stray Kids спел на русском.