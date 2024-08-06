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Четвертый сезон «Дома Дракона» станет последним

Шоураннер Райан Кондал: сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне

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HBO

Шоураннер Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» станет последним. Его слова передает Variety.

Кондал заявил, что четырех сезонов хватит для того, чтобы создатели смогли завершить историю, созданную писателем Джорджем Р. Р. Мартином в книге «Пламя и кровь».

Сейчас, добавил шоураннер, идет работа над сценарием третьего сезона. Его планируют отправить в производство в начале 2025 года. Он отметил, что стартовым событием третьего сезона будет битва при Глотке — одно из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.

«Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов», основанным на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

Второй сезон шоу начал выходить в онлайн-кинотеатре Max с 16 июня. О том, каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов», читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее сыгравшая жену Джонни Деппа актриса пожаловалась на травлю.

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