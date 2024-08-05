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Валя Карнавал снялась в сериале

Певица Валя Карнавал снялась в комедии со знаменитыми актерами

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karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валя Карнавал призналась, что снялась в новом комедийном сериале. Об этом она поговорила с изданием «Страсти».

«Сериал снят в жанре комедия, и, помимо меня, в нем снимались талантливые и полюбившиеся многим актеры, поэтому это будет очень крутой проект, который выйдет уже совсем скоро», — отметила она.

Другие детали о новом проекте Валя Карнавал раскрывать не стала.

Кроме того, она пообещала вернуться к поклонникам с новыми хитами. При этом, сказала звезда, она не считает, сколько песен записала.

«У артиста может быть много песен, но все они не будут откликаться слушателям, а может быть всего одна, но зато какая сильная!» — говорит Карнавал.

Также Валя Карнавал рассказала, что потеряла сознание на съемках клипа.

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