Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков признался, что никогда не отдыхал летом. Его цитирует «Пятый канал».

«Я никогда просто так не отдыхал, нет. И потом для меня понятие отдыха — оно странное», — сказал он.

Летом, уточнил актер, он занят на съемках или проводит время на даче с супругой, дочкой Машей и сыновьями Степаном и Василием.

«Лето все равно используется для съемок. Два проекта, буду сниматься — не просто так зарос, естественно», — сказал Безруков, намекнув на отросшую бороду.

Звезда сериала «Бригада» женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

Накануне Безруков показал свою повзрослевшую дочь.

Ранее сына Децла заметили со звездой «Пацанок».