Ирина Волк передала 17 картин и скульптур Третьяковской галерее

Пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк передала 17 картин и скульптур своего отца Третьяковской галерее. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Владимир Волк входил в Союз художников России, а также писал иконы и пробовал себя в скульптуре и графике. В Третьяковской галерее приняли 11 его картин, две скульптуры и четыре графических работы.

До этого в Третьяковской галерее представили картины космонавта Леонова.

Алексей Леонов, первый человек, совершивший выход в открытый космос, был увлечен живописью еще до начала карьеры военного летчика и хотел поступить в Рижскую Академию художеств, уточнили в галерее. Из-за трудного материального положения семьи от мечты стать художником пришлось отказаться, однако Леонов продолжил рисовать.

В паре с художником Андреем Соколовым летчик создал несколько произведений об освоении космоса, позже напечатанных на марках.

Ранее Третьяковская галерея впервые за 65 лет открыла выставку картин Рериха.