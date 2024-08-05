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Ремейк российской картины «СуперБобровы» выйдет во Франции

Во Франции снимают адаптацию российской комедии «СуперБобровы»

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Французский продюсер и актер Жан-Мари Ларонз приобрел права на адаптацию российской комедии «СуперБобровы». Об этом он сообщил на сессии «Контент без границ: какой киносериальный продукт из России интересен в мире» в рамках деловой программы III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

«Мне понравился фильм — он хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», — рассказал Ларонз.

Он добавил, что в настоящее время находится в стадии обсуждения покупки прав на еще несколько российских проектов.

Фильм «СуперБобровы» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат в 2016 году. По сюжету семья Бобровых получила на ужин вместо десерта метеорит — и обрела сверхспособности. В комедии снялись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова и другие. В 2018 году вышла вторая часть фильма — «СуперБобровы. Народные мстители».

Ранее был назван фильм закрытия кинофестиваля «Одна шестая».

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