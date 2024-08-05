Shaman анонсировал выступление на Красной площади

Российский исполнитель, выступающий под псевдонимом Shaman (Ярослав Дронов), анонсировал концерт на Красной площади 22 августа, в День государственного флага РФ. Об этом сообщает «Пятый канал».

«22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить», — заявил он.

По его словам, его дебютный концерт на Красной площади пройдет под названием «Победа».

19 июля Дронов организовал у посольства США в Москве концерт-митинг — он связал мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами. Сам Shaman появился на мероприятии после десяти часов вечера. В Кремле заявили, что Shaman «все сделал правильно».

Ранее Артемий Лебедев назвал Shaman красавчиком.