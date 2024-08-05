Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman анонсировал выступление на Красной площади

Shaman заверил, что концерт на Красной площади 22 августа изменит ход истории

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский исполнитель, выступающий под псевдонимом Shaman (Ярослав Дронов), анонсировал концерт на Красной площади 22 августа, в День государственного флага РФ. Об этом сообщает «Пятый канал».

«22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить», — заявил он.

По его словам, его дебютный концерт на Красной площади пройдет под названием «Победа».

19 июля Дронов организовал у посольства США в Москве концерт-митинг — он связал мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами. Сам Shaman появился на мероприятии после десяти часов вечера. В Кремле заявили, что Shaman «все сделал правильно».

Ранее Артемий Лебедев назвал Shaman красавчиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами