Серябкина дала совет Хилькевич перед выходом в декрет

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич на время покинула шоу «Утро. ТНТ» ради декрета. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

9 августа Хилькевич проведет последний выпуск перед декретным отпуском, в эфире ее заменят Ольга Серябкина, Анатолий Цой и другие ведущие. Серябкина, с которой на шоу Хилькевич помирилась после ссоры на проекте «Выжить в Дубае», дала актрисе совет.

«Прежде всего я хочу пожелать Ане легких родов и считаю, что сейчас это самое важное – привести нового малыша в этот мир. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы этот период сопровождался максимально счастливыми мгновениями, которые останутся со всей семьей на всю жизнь. И конечно, мы все будем ждать ее обратно на работу, как только она восстановится!» — сказала певица.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

О третьей беременности Хилькевич рассказала в апреле. Известно, что она снова ждет девочку.

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