Стало известно о запретах у Сергея Шнурова перед концертами

Певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом. Об этом сообщает kp.ru.

В ходе разбирательств по делу о сорвавшихся концертах Шнурова Арбитражный суд постановил, что артист не вправе осуществлять публичных выступлений, съемок, рекламной деятельности, принимать участие в качестве выступающего в концертах, на корпоративных и иных мероприятиях без предварительного согласия агента. Он обязан не делать каких-либо заявлений, которые могут привести к отмене или срыву концерта. К примеру, ему запрещены оскорбительные высказывания.

Солист «Ленинграда» также не вправе использовать политические слоганы и символы, а также связываемые или ассоциируемые с какими-либо партиями, обществами, организациями и личностями, связанными с политикой.

По данным kp.ru, Шнурову также нужно стремиться минимизировать, а по возможности полностью исключить употребление спиртных напитков, табака, вредной пищи.

«Актер обязан не менее чем за трое суток до, а также во все дни репетиций, проведения рекламных и иных мероприятий, фотосессий, пресс-конференций, в день концерта и во время концерта не употреблять алкогольных напитков», — сообщает издание.

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