В Череповце отменили концерт рэпера Unki из-за текстов о наркотиках

Концерт 19-летнего рэпера Unki (настоящее имя Тимофей Долгов) отменили в Череповце после вмешательства городских властей. Об этом сообщили местные СМИ.

На тексты песен артиста, содержащие нецензурную брань и упоминание наркотиков, обратили внимание родители подростков, планировавших посетить концерт. В ответ на жалобы горожан управление по делам культуры Череповца заявило о необходимости отменить концерт.

Мэрия города опубликовала официальный ответ, в котором подчеркнула, что «использование ненормативной лексики и популяризация наркотических веществ среди несовершеннолетних является недопустимым». Городские власти провели переговоры с организаторами мероприятия, попросив изменить формат концерта или перенести его. При этом администрация выразила готовность разрешить проведение концерта Unki при условии, что из шоу будут исключены все песни с не устроившими власти и родителей текстами.

Накануне концерт рэпера Кишлака в Нижнем Новгороде оказался под угрозой срыва.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о скандальном концерте Глюкозы.