Музкритик рассказал об отношении Aerosmith к России

Американская рок-группа Aerosmith не боялись посещать Россию даже после введения санкций в 2014 году, напомнил музыкальный критик Евгений Бабичев. Об отношении группы к России он рассказал в беседе с News.ru.

«Aerosmith очень любили приезжать в Россию, из-за пандемии концерт их постоянно переносился. Каждые два-три года группа приезжала в Россию, даже в тот момент, когда пошли первые санкции в 2014-м, Крым и так далее, мы помним, как группа феноменально выступила на Лубянской площади в честь Дня города в Москве», — говорит музкритик.

Коллектив показал, уверен критик, что их отношение к РФ никак не поменялось из-за мнения западных элит. Бабичев заявил, что важно напоминать об артистах, которые поддержали Россию.

Он отметил, что когда все боялись осуждения, давления со стороны западных элит и СМИ, Aerosmith приезжали в страну до последнего момента.

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