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Константин Хабенский ликвидирует продюсерский центр

Актер Константин Хабенский ликвидирует свой продюсерский центр

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Актер и режиссер Константин Хабенский ликвидирует свой продюсерский центр. На это обратила внимание «Газета.Ru».

По данным «Газеты.Ru», Хабенский начал ликвидацию бизнеса в мае 2024 года. ООО «Продюсерский центр Константина Хабенского» упразднится 21 мая 2025 года. Причиной расформирования могли стать убытки предприятия.

С 2020 по 2023 год ООО «Продюсерский центр Константина Хабенского» не приносило выручки. За 2020 год компания ушла в минус на 45 тысяч рублей, в 2021-м – на 63 тысячи рублей, в 2022-м – на 60 тысяч рублей, а в 2023-м – на восемь тысяч рублей.

Константин Хабенский дебютировал в кино в 1994 году. В его фильмографии более 130 работ. Он играл в картинах «Ночной Дозор», «Метод», «Огонь», «Майор Гром: Игра», «Распутин», «Елки».
В 2018 году Константин Хабенский представил режиссерский дебют «Собибор», где сыграл главную роль. В 2021-м он стал художественным руководителем и директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

В мае Хабенский рассказывал, что страдал от звездной болезни, но друзья помогли ему побороть ее.

Ранее стало известно, что Ивлеевой могут запретить выезд из России.

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