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Юмористка Краснова рассказала о реакции Бузовой на ее просьбу не петь

Юмористка Краснова заявила, что Бузова проигнорировала ее просьбу не петь

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка и писательница Наталья Краснова призналась в беседе с порталом «Страсти», что певица и телеведущая Ольга Бузова проигнорировала ее просьбу не петь.

Краснова записала юмористический ролик «Бузова, не пой», где высмеяла вокальные данные артистки в 2017 году. Комикесса отметила, что телеведущая не стала комментировать видео после его выпуска. Писательница считает, что Бузова правильно поступила.

«Это самая правильная реакция на то, что тебе не нравится, кстати. Просто сделать вид, что этого не было. Я какое-то время переживала, что сделала что-то ужасное», — поделилась юмористка.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

31 июля Бузова попала в мировой чарт Billboard. Трек певицы «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Хит артистки 2021 года стал активно распространяться на платформе этим летом, как среди русскоязычной аудитории, так и среди иностранцев. Пользователи прозвали телеведущую «королевой TikTok».

Ранее Бузова столкнулась с отсутствием еды в джунглях Колумбии.

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