Глюкоза обратилась к поклонникам после удаления постов в личном блоге

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после удаления всех публикаций из соцсети.

Глюкоза рассказала, что сейчас работает над музыкой. Она поблагодарила поклонников за поддержку.

«Пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?» — написала артистка.

1 августа Ионова удалила все посты в личном блоге после скандала в Красноярске.

20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

31 июля общественный деятель Никита Лушников заявил, что Глюкоза не обращалась в рехаб. Он отметил, что знает артистку, ее мужа и окружение. По словам активиста, певица безупречно выглядит и тщательно следит за собой.

Ранее ФНС разблокировала счета Глюкозы.