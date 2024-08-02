Ивлеевой могут запретить выезд из России

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала перед налоговой более 3,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на Единый налоговый счет (ЕНС).

Ивлеева должна 3 766 577 рублей. Как отмечает издание, блогерше могут запретить выезд из России. По закону при превышении задолженности в 30 тысяч рублей может быть ограничен выезд за границу или арестованы счета в банках.

В июле сообщалось, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. По данным Shot, на тот момент знаменитость не могла расплатиться с налоговой уже третий месяц.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

Компания «Коленки пчелы» занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, позиционировавшихся как продукты от Ивлеевой.

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