Лидер группы «Мираж» раскритиковал Олимпиаду в Сочи: «Дорого и беспонтово»

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов раскритиковал в беседе с «Газетой.Ru» Олимпиаду в Сочи.

Горбашов признался, что его не впечатлило открытие Олимпийских игр 2014 года. Он сравнил мероприятие со стилем новогодних огоньков.

«Дорого и беспонтово. Было ощущение, что прям разучились. Но то, что показали французы, — это реальный трэш, когда стыдно за происходящее и хочется отвести глаза от экрана», — поделился гитарист.

Горбашов уверен, что открытие новых Олимпийских игр не может сравниться с тем, которое было в 1980 году в Москве.

«Я видел ту Олимпиаду. Это реально было прям трогательно, когда мишка улетал и люди рыдали на стадионе», — рассказал артист.

Олимпийские игры 2024 года стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

По мнению Горбашова, организаторы Олимпиады-2024 хотели чем-то удивить, и им это удалось.

«Все было «прекрасно»: и плавание в Сене, и картонные кровати, и полчища крыс, и горы мусора, и церемония открытия, которой организаторы пробили дно. До конца Олимпиады еще достаточно времени, думаю, у французов есть еще что-то в запасе, чем они смогут удивить мир», — заявил музыкант.

Ранее группу «Мираж» с Джигурдой едва не арестовали в Париже.