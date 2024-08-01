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Свекла станет продуктом года на гастро-пикнике «Август»

В арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет гастро-пикник «Август»

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Пресс-служба арт-кэмпа «Дикая Мята»

В арт-кэмпе «Дикая Мята» 24-25 августа пройдет гастро-пикник «Август». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы.

По словам организаторов, гостей ждут изысканные блюда, гастро-маркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа «Дикая Мята», гала-ужин от топовых российских шефов, мастер-классы популярных гастро-блогеров, стрит-фуд, ресторанная зона и многое другое.

В 2024 году на пикнике впервые выбрали продукт года — им стала свекла. Блюда из нее войдут в меню всех участников, которые попытаются раскрыть все гастрономические возможности популярного и доступного корнеплода.

Ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia откроет на пикнике гастро-школу где каждый сможет почерпнуть знания, которые пригодятся как дома, так и на пикниках.

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Пресс-служба арт-кэмпа «Дикая Мята»

Территорию пикника разделят на шесть тематических площадок: Art&Wine с лучшими российскими винами; Сыр&Сидр с сырами и игристым сидром; Meat&Grill с крафтовым пивом и мясом, приготовленные на огне; Река&Море — с рыбой и морепродуктами; Veg&Organic с органическими продуктами и Пряничный дворик в виде пряничного дома, где будут представлены конфеты, шоколад, пряники и другие сладости.

Кульминацией гастро-пикника «Август» станет гала-ужин, на который нужно приобрести отдельный билет — восемь шефов представят индивидуальный курс. В гала-ужине примут участие шефы и бренд-шефы таких ресторанов и кафе, как «Кулинарный цех» — Анна и Дмитрий Шаляпины, Salden'S — Павел Мильгунов, TEN — Игорь Синдеев, бельгийская брассерия Hops — Дмитрий Строгов и шефы из ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia.

На пикнике со своим стендапом выступят финалисты «Comedy Баттл», участники «Открытого микрофона» комики Елена Корнеева и Рамис Ахметов, стендаперка Елена Новикова, автор и исполнительница главной роли в сериале «Я не шучу». Кроме того, перед гостями пикника сыграют группы «Клуб 33», Elena Jaya и «Квартал».

Ранее в арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль Vashana Sup Camp

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