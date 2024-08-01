Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Наташка Фриске избила»: белорусский певец покрылся синяками из-за уколов красоты

Певец Саша Попов пожаловался на синяки из-за уколов красоты

close
100%
sashapopov911/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белорусский певец, экс-солист коллектива «Турбомода» Саша Попов появился на публике с синяками на лице. В беседе с mk.ru он пожаловался на последствия «уколов красоты».

По словам Попова, ему также вкачивали филеры, чтобы убрать первые морщины вокруг глаз.

«И попали в сосуды на лице. Из-за этого образовались синяки. Один из них – очень большой, на четверть лица», — сказал артист.

Попов отметил, что загримировать синяки не получается — они пробудут на лице еще неделю.

«А всем, кто интересуется, что у меня с лицом, говорю, что это моя подружка Наташка Фриске меня избила. Люди верят, потому что она у нас — дама темпераментная, может и по шее надавать», — посмеялся он.

Певец также признался, что «подкалывает» лоб ботоксом, а раньше вставлял нити в подбородок, но не заметил результата. Желающим избавиться от двойного подбородка людям он посоветовал скорректировать свой рацион — сам Попов с помощью диет похудел со 103 до 73 килограммов.

Накануне актриса Лариса Лужина раскритиковала уколы красоты.

Ранее Дана Борисова рассказала, какой рехаб подойдет Глюкозе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами