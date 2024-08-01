«Наташка Фриске избила»: белорусский певец покрылся синяками из-за уколов красоты

Белорусский певец, экс-солист коллектива «Турбомода» Саша Попов появился на публике с синяками на лице. В беседе с mk.ru он пожаловался на последствия «уколов красоты».

По словам Попова, ему также вкачивали филеры, чтобы убрать первые морщины вокруг глаз.

«И попали в сосуды на лице. Из-за этого образовались синяки. Один из них – очень большой, на четверть лица», — сказал артист.

Попов отметил, что загримировать синяки не получается — они пробудут на лице еще неделю.

«А всем, кто интересуется, что у меня с лицом, говорю, что это моя подружка Наташка Фриске меня избила. Люди верят, потому что она у нас — дама темпераментная, может и по шее надавать», — посмеялся он.

Певец также признался, что «подкалывает» лоб ботоксом, а раньше вставлял нити в подбородок, но не заметил результата. Желающим избавиться от двойного подбородка людям он посоветовал скорректировать свой рацион — сам Попов с помощью диет похудел со 103 до 73 килограммов.

Накануне актриса Лариса Лужина раскритиковала уколы красоты.

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