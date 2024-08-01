Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дана Борисова рассказала, какой рехаб подойдет Глюкозе

Телеведущая Борисова заявила, что Глюкозе придется сдать деньги и телефон в рехабе

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какой рехаб (реабилитационный центр) подойдет певице Глюкозе. Ее цитирует mk.ru.

По словам Борисовой, не скрывавшей своей борьбы с зависимостью, ее ужаснула запись концерта Глюкозы в Красноярске — певица вела себя на сцене неадекватно. Однако, отметила телеведущая, она не доверяет клиникам, где все пациенты лежат в комфортабельных палатах, им предлагают медикаментозное лечение и дают много таблеток. Такие центры она обвинила в выкачивании денег.

«Меня прокапают, а потом я выходила и бегом бежала доставать все заначки, которые имелись. И вновь употребляла», — делится Борисова.

Звезда уверена, что эффективное лечение должно быть длительным — как минимум шесть месяцев, — а перед лечением пациенту придется сдать паспорт, имеющиеся деньги и телефон.

«В плане выздоровления я верю только в групповую терапию. Сели по кругу: «Здравствуйте, я — Петя, алкоголик, 30 лет. Я — Наташа — алкоголичка, 32 года»… Такие занятия очень помогают. А лежать и кайфовать в больничках – это вообще не работает», — заключила она.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что близкие певицы Глюкозы хотят положить ее в реабилитационный центр. По данным Mash, сама певица не против, она страдает от последствий нервного срыва.

Ранее Алену Бабенко оштрафовали за отказ от освидетельствования за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами