Дана Борисова рассказала, какой рехаб подойдет Глюкозе

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какой рехаб (реабилитационный центр) подойдет певице Глюкозе. Ее цитирует mk.ru.

По словам Борисовой, не скрывавшей своей борьбы с зависимостью, ее ужаснула запись концерта Глюкозы в Красноярске — певица вела себя на сцене неадекватно. Однако, отметила телеведущая, она не доверяет клиникам, где все пациенты лежат в комфортабельных палатах, им предлагают медикаментозное лечение и дают много таблеток. Такие центры она обвинила в выкачивании денег.

«Меня прокапают, а потом я выходила и бегом бежала доставать все заначки, которые имелись. И вновь употребляла», — делится Борисова.

Звезда уверена, что эффективное лечение должно быть длительным — как минимум шесть месяцев, — а перед лечением пациенту придется сдать паспорт, имеющиеся деньги и телефон.

«В плане выздоровления я верю только в групповую терапию. Сели по кругу: «Здравствуйте, я — Петя, алкоголик, 30 лет. Я — Наташа — алкоголичка, 32 года»… Такие занятия очень помогают. А лежать и кайфовать в больничках – это вообще не работает», — заключила она.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что близкие певицы Глюкозы хотят положить ее в реабилитационный центр. По данным Mash, сама певица не против, она страдает от последствий нервного срыва.

Ранее Алену Бабенко оштрафовали за отказ от освидетельствования за рулем.