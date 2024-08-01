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Карди Би в третий раз станет мамой

Рэперша Карди Би подтвердила третью беременность

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iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская рэперша Карди Би в третий раз станет мамой. Новостью об этом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фото, сделанное на балконе на фоне ночного города. Карди Би позировала фотографу в алом платье с разрезом ниже пупка, не скрывающим увеличившийся живот.

«За каждым концом следует новое начало. Я рада разделить с вами это время, вы принесли мне больше любви, жизни, новых сил!» — обратилась она к фанатам.

В тот же день представитель рэперши подтвердил журналистам информацию о разводе звезды с отцом ее двоих детей — рэпером Оффсетом (Offset).

Отцовство нового ребенка Карди Би не раскрывает.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

Исполнительница хита «WAP» продолжает общаться с бывшим избранником. Они совместно воспитывают двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Ранее Карди Би вышла на публику с коляской за 430 тысяч рублей.

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