Певец Шарлот предположил, кто мог анонсировать его «концертный тур»

Певец Эдуард Шарлот предположил в интервью RTVI, что его социальные сети могли взломать.

Шарлот считает, что кто-то незнакомый получил доступ к соцсетям и анонсировал якобы его концерт. По словам певца, он давно замечал «странности у трафика» в своем профиле.

«Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН. Его помышление намекает о сильном желании Шарлот концертировать», — отметил артист.

Шарлот уточнил, что во время нахождения в СИЗО он не имеет доступа к интернету.

«Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с «концертной» площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается», — заявил певец.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.

25 июня Шарлот якобы анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гастрольный тур по России. В июле исполнителя внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее попавшему в список террористов Шарлоту продлили арест.