Звезда «Квартета И» рассказал о своих табу в кино

Актер и комик Камиль Ларин рассказал в беседе с kp.ru, что отказывается от проектов, в которых есть пошлость.

Ларин не участвует в картинах, где поверхностный сценарий, а создатели «льют воду». По словам артиста, ему сразу виден некачественный материал. От таких проектов комик сразу отказывается.

«Смотрите, есть продукты, которые вы едите. Вы хотите есть вкусную пищу или вам все равно, что запихать в рот? Как известно, мы есть то, что мы едим. Если я буду есть все подряд, соответственно, будет определенная реакция организма. Так же и со съемками», — поделился юморист.

Ларин уверен, что в фильме должна быть то интрига, интерес, и желательно юмор.

Камиль Ларин стал известен после участия в группе юмористов «Квартет И». В нее также входят Ростислав Хаит, Леонид Барац и Александр Демидов. Комики вместе ставят спектакли и снимают кино. «День радио», «О чем говорят мужчины» и «День выборов» — одни из самых известных проектов команды.

В августе 2022 года актриса Нонна Гришаева заявила, что в новых картинах «Квартета И» для нее больше не осталось ролей.

Ранее продюсер рассказал, зачем Пугачева уехала из Израиля в Латвию.