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Волочкова продала 22 квартиры

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры из-за долга бывшего мужа

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с kp.ru, что была вынуждена продать 22 квартиры в Астраханской области.

Волочкова объяснила, что продала жилье из-за долгов бывшего мужа Игоря Вдовина. По словам артистки, несколько лет назад экс-супруг занял у нее $3,5 миллиона, которые инвестировал в недвижимость. Он взял деньги у танцовщицы под 30% годовых, однако так и не вернул сумму.

Волочкова отметила, что подавала иски на Вдовина, но позже их отзывала по просьбам экс-супруга. По словам балерины, она «шла на поводу» у бывшего мужа, так как он – отец ее дочери.

«Когда через год Вдовин не вернул мне деньги, я ему сказала: «Отдай мне пока хотя бы этот «воздух» – квартиры в Астрахани». И он мне отдал 22 недостроенные квартиры. В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали. Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И... платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, «коммуналка»... И я была вынуждена их продать», – поделилась Волочкова.

Ранее Волочкова назвала Пугачеву святой.

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