Режиссер «Беспринципных» снимет новый сериал

Режиссер Роман Прыгунов снимет сериал «Красная Поляна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Прыгунов известен работой над сериалом «Беспринципные». Новый проект расскажет, как в Красной Поляне уживаются избалованные горожане, обслуживающий их персонал и сообщество спортсменов-экстремалов.

По сюжету главная героиня Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где пытается обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках. Однако девушку уличает начальник службы безопасности курорта — Михалыч. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку.

Главную роль исполнила выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева. Для нее проект стал дебютным.

В картине также приняли участие Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков.

По словам Прыгунова, идея сериала у нее появилась во время совместного отдыха с Николаем Фоменко в Красной Поляне.

«В этом месте – своя уникальная атмосфера, и однажды оказавшись там, ты обязательно захочешь вернуться. В результате у нас получилась легкая, веселая, раскрепощенная история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов», — поделился режиссер.

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