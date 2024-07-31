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Гарик Харламов о своей дочери: «У нее великолепное чувство юмора»

Юморист Харламов признался, что у его дочери великолепное чувство юмора

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garikkharlamov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист и телеведущий Гарик Харламов сообщил, что его дочь Анастасия постоянно шутит над ним. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

При этом он уточнил, что она не очень любит Comedy Club.

«Настя в свои десять фанат «Лунтика», она любит играть в Roblox, у нее совершенно другие интересы. <...> Хотя она прекрасно понимает, что папа юморист. У нее, кстати, великолепное чувство юмора. <...> Она веселая. И это очень здорово. У нее это как будто врожденное», — признался Харламов.

Анастасия родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук.

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист выложил видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе. 6 июня стало известно, что знаменитости поженились.

Ранее Харламов рассказал, обижается ли он на шутки о себе.

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