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Холзи призналась, что диагнозы угрожали ее жизни

Певица Холзи заявила, что ее могло не стать из-за волчанки

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Global Look Press

Певица Холзи рассказала, что поставленные в 2022 году диагнозы угрожали ее жизни. Публикацию об этом она разместила в Tumblr.

Она также заявила, что сожалеет о возвращении к музыке из-за хейтерских комментариев в сети.

«Когда я заболела, все, о чем я могла думать — это выздоровление, возвращение, чтобы снова стать частью этого. Но теперь я даже не знаю, что происходит, мне хочется залезть назад в нору, я сожалею, что вернулась», — пишет она.

29-летняя Холзи пожаловалась, что поклонники относятся к своим кумирам более жестоко, чем к любым другим людям.

«Раньше меньшинство относилось ко мне ужасно, а теперь кажется, что большинство людей то и дело болтают о том, как сильно они меня ненавидят или насколько я отвратительна», — добавила она.

В июне 2022 года Холзи сообщила, что у нее диагностировали волчанку и Т-клеточную лимфому.

Недавно певица вернулась в музыку после паузы, выпустив синглы «The End» и «Lucky», последний из которых представляет собой сэмпл одноименного хита Бритни Спирс 2000 года. В ответ Бритни сперва обвинила певицу в плагиате, но после взяла свои слова назад.

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