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Виктор Дробыш ушел из рэперского лейбла после получения иска

Продюсер Дробыш и его сын Валерий оставили музыкальный лейбл StartUp Music

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Пресс-служба Виктора Дробыша

Продюсер Виктор Дробыш и его сын Валерий ушли из музыкального лейбла StartUp Music после получения судебного иска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэперский лейбл, в который входят исполнители Blago White, 044 ROSE, BABYMOON и другие, перейдут под управление нового руководства.

По данным канала, генеральный директор и основатель лейбла Валерий Дробыш владел 5 процентами компании, его отец Виктор — 7 процентами. Дробыш-младший основал лейбл в 2018 году, а теперь, утверждает издание, сосредоточился на компании, занимающейся продвижением молодых рок-музыкантов.

Накануне ООО «МЕДИА СДВ» подало заявление в Арбитражный суд Москвы на компанию Валерия Дробыша ООО «Осума». Лейбл Дробыша-младшего выпустил трек рэпера Konfuz'а под названием «По всем клавам». По мнению истца, авторы композиции использовали мотив из популярного хита «По ресторанам».

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